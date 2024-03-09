Джошуа за два раунди поховав боксерські амбіції Нганну

Британський боксер Ентоні Джошуа за два раунди розібрався з колишнім чемпіоном Ultimate Fighting Championship Френсісом Нганну з Камеруна, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить результат поєдинку.

34-річний британець нокаутував "Хижака" в другому раунді бою. Камерунець з французьким паспортом за цей час тричі побував на підлозі.

У стартовому раунді Джошуа приголомшив опонента потужним ударом, відправивши Нганну в нокдаун. Боєць змішаних мистецтв зумів піднятися та продовжив бій. Щоправда, ненадовго – у другому раунді він ще двічі побував на підлозі. Після останнього падіння Нганну рефері зупинив поєдинок.

Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному ринзі. Тепер він претендуватиме на бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Володар титулу визначиться в протистоянні українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Саме проти останнього Нганну восени дебютував у боксі. Тоді африканець зміг відправити "Циганського Короля" в нокдаун у третьому раунді. Утім, за рішенням суддівської колегії суперечливу перемогу відсвяткував Ф'юрі.