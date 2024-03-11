З тимчасово окупованих територій повернули ще 5 дітей

Україна повернула на підконтрольну територію ще п'ятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації. Найменшій дитині всього 2 роки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків – 2 роки"

За словами очільника Херсонської ОВА, наразі діти та дорослі в безпеці. З ними працюють лікарі та психологи. Також Прокудін подякував Save Ukraine за роботу.