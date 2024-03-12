У Кривому Розі внаслідок атаки РФ спалахнула багатоповерхівка: є жертви (Оновлено)

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух, у багатоповерхівці сталася пожежа. Троє людей загинули, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Усю інформацію уточнюємо. Загроза продовжується. В області повітряна тривога".

Оновлено: Станом на 19:24 у Кривому Розі, заздалегідь, двоє загиблих. Є постраждалі, лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Голова Ради оборони Кривого Рогу повідомляє, що внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучення.

"У тому числі пряме потрапляння до дев'ятиповерхової будівлі. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює".

Оновлено о 19:42: За даними ОВА, понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній, серед них дитина.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що росіяни випустили Кривим Рогом керовану авіаційну ракету Х-59 з літака тактичної авіації. Ракету було збито засобами ППО, але, на жаль, уламки впали на багатоповерхівку.

Оновлено о 20:09: За даними голови ОВА, 4 дітей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг. У місті зайнялися два будинки – п'ять і дев'ятиповерхівка.

За попередніми даними, у місті 33 постраждалих.

За даними голови ОВА, у Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих через ворожу атаку. В місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка.



Відео зі сторінки Володимира Зеленського pic.twitter.com/yXhxpyePSR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024

О 20:19 голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох.

"Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль... Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36. Це на зараз".

Станом на 20:54 відомо про 10 дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу. Загалом – 38 поранених.