У РФ заявили про атаку безпілотників на штаб ФСБ у Бєлгороді

Росіяни заявили про нібито атаку дронів на Бєлгород. Пропагандисти стверджують, що під удар потрапив штаб ФСБ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як пишуть російські державні ЗМІ з посиланням на оперативні служби, дрони нібито атакували будівлю регіонального управління ФСБ у Бєлгороді. За їх словами, був пошкоджений фасад будівлі та вибиті вікна, а постраждалих нібито немає.

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що місто атакували два безпілотники, проте за будівлю ФСБ не згадав.

Російський чиновник заявив, що один дрон нібито влучив у багатоквартирний будинок, були лише пошкоджені вікна, дах та фасад. А другий безпілотник, за його словами, впав у річку.

Нагадаємо, вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській області.

Також вчора повідомлялося про удар по будівлі адміністрації у Бєлгороді. На опублікованих у мережі кадрах було помітно, що у будівлю врізався дрон.

Вже цієї ночі у регіонах Росії знову лунали вибухи. Російське Міноборони стверджує, що було збито аж 58 дронів. Але при цьому у Рязані спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі. У мережі заявили про атаку.