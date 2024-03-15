Ліга чемпіонів: УЄФА визначила пари чвертьфіналу

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулася церемонія жеребкування наступного раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Боротьбу за головний європейський трофей продовжать 8 колективів. Перші поєдинки стадії 1/8 фіналу відбудуться 9-10 квітня, а матчі-відповіді зіграють 16-17 квітня.

Найбільше представництво на чвертьфінальній стадії отримала Іспанія, що делегувала три клуби – столичні "Атлетіко" та "Реал", а також "Барселона". Натомість Англія ("Арсенал", "Манчестер Сіті") та Німеччина ("Баварія", "Боруссія" Д) мають два представники. Восьма команда – французький "Парі Сен-Жермен".

Центральним протистояння раунду стануть два матчі між "Реалом" і "Манчестер Сіті". Натомість Луїс Енріке на чолі ПСЖ зустрінеться з колишньою командою – "Барселоною". Рівними парами виглядають протистояння "Арсенала" та "Баварії", а також "Атлетіко" проти "Боруссії".

Усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24: