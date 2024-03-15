РДК організує гумкоридор для евакуації жителів Бєлгородської і Курської областей

Російський добровольчий корпус закликає росіян евакуюватися з Курської та Бєлгородської областей і оголосив про гуманітарний коридор з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня. Добровольці продовжать атакувати позиції російських військ у цих областях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РДК.

"У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей, ми знову закликаємо до термінової евакуації мешканців Бєлгородської та Курської області...

Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання - забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню.

У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію повторного гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 мск 16 березня. Ми закликаємо цивільних осіб скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей РФ.

Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській області".