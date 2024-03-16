Судовий розгляд над Трампом відклали на місяць

У п'ятницю, 15 березня, судовий розгляд у кримінальній справі про шахрайство колишнього президента США Дональда Трампа відклали на 30 днів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Fox News.

Слухання було заплановане на 25 березня, але наразі відбудеться не раніше кінця квітня.

Прокуратура США заявила, що більшість матеріалів не має відношення до державної справи проти Трампа. Федеральні прокурори вже надали щонайменше 104 000 сторінок записів, 74 000 з яких спочатку були передані тільки до офісу Брегга, а не адвокатам Трампа. З того часу офіс Брегга передав захисту ці 74 тисячі сторінок.

"Адвокати Трампа домагалися 90-денної відстрочки або зняття висунутих проти нього звинувачень, стверджуючи, що були порушення в "процесі розкриття", при якому обидві сторони обмінюються доказами. Адвокати захисту заявили, що 30-денна перерва була "недостатньою", і попросили Мерчана призначити слухання у справі" , - повідомив телеканал FOX News.

Брегг раніше говорив, що не заперечує проти відстрочення початку судового процесу на строк до 30 днів, щоб дати юридичній команді Трампа час вивчити докази, які були нещодавно передані.

Суд над Дональдом Трампом

Проти Дональда Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші.

Раніше ми повідомляли, що Трампа зобов'язали сплатити понад 450 млн. доларів у справі про шахрайство.