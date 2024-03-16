Бєлгород потрапив під обстріл: у місті пожежі та перевернуті автомобілі

Уранці 16 березня російський Бєлгород потрапив під обстріл, після роботи ППО почалися пожежі, ДТП, пошкоджено будівлі та автомобілі. Влада також повідомила про двох загиблих росіян, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, Міноборони РФ, "Медуза", Baza.

Повідомляється, що вранці 16 березня губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що в Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Сигнал тривав близько 20 хвилин.

Російське Міноборони заявило, що засоби ППО збили над містом нібито вісім снарядів РСЗВ RM-70 "Вампір" і два безпілотники.

Пізніше влада заявила, начебто є двоє загиблих і троє постраждалих.

У соцмережах з'явилися фото і відео наслідків обстрілу. Пошкоджено житлові будинки та щонайменше 15 автомобілів.