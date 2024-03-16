Кількість загиблих в Одесі зросла: у лікарні помер рятувальник

Вранці 16 березня у лікарні помер 39-річний водій-пожежний Віталій Алимов, який у п’ятницю отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару росіян по Одесі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС.

Тож кількість загиблих внаслідок російської атаки 15 березня зросла до 21.

Зазначається, що медики робили все можливе, але врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо:

Влада назвала удар росіян по Одесі 15 березня наймасованішим по місту за кількістю жертв.

В області 16 березня оголосили жалобу.