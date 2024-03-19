Трамп назвав умову, за якої США не виходитимуть з НАТО

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Politico.

В інтерв'ю своєму приятелю, ексочільнику партії Brexit Найджелу Фараджу для телеканалу GB News, він підтвердив свою відданість Альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" американською підтримкою.

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", – сказав Трамп.

На пряме запитання, чи прийдуть США за його президентства на допомогу країнам НАТО, якщо зазнають нападу, він відповів ствердно.

"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", – зазначив Трамп.

На питання Фараджа, чи буде Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", кандидат в президенти США від республіканців також відповів ствердно.

"Так. На 100 відсотків", – заявив Трамп.

Нещодавно Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Цьогоріч європейські члени Альянсу спільно вперше витрачатимуть у середньому понад 2% ВВП на оборону.