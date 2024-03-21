Нацбанк хоче спростити обмін пошкоджених банкнот гривні

Національний банк України виставив для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог Правил у відповідність до норм закону "Про Національний банк України", що набрали чинності з 1 січня 2024 року.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

спростити порядок обміну Національним банком громадянам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;

уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, - НБУ має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду.

Обмін пошкоджених банкнот

Нагадаємо, Національний банк України зобов'язав уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні.

Як заявив Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ, для відшкодування важливо, щоб збереглося не менше 55% купюри.

Як повідомив Строчков, інструктивний документ НБУ, в принципі, вимагає від заявника надання довідки про пожежу або інший нещасний випадок.

"Але бувають ситуації, коли достатньо заяви людини, у якій вона самостійно описує обставини пошкодження грошей" , - повідомив чиновник.

Куди звертатися

Нагадаємо, значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Відшкодовується вся сума грошових знаків національної валюти.

Звертатися потрібно до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській Хмельницькій, та Львівській областях.

В інших регіонах можна звертатися до уповноважених банків (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).