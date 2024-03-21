Центр кардіології та кардіохірургії отримав діагностичну апаратуру від Фонду Вадима Столара

На запит від Центру кардіології та кардіохірургії Фонд Вадима Столара передав медикам необхідну діагностичну апаратуру та інше обладнання. Про це йдеться у сюжеті Новини.Live.

“Ми постійно отримуємо запити про допомогу від українців в різних куточках країни, від військових на передовій, від лікарів, які рятують життя – і завжди намагаємось оперативно на них реагувати. Цього разу у відповідь на запит від Центру кардіології та кардіохірургії передали медикам діагностичне обладнання” , – зазначила Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

Серед переданого – складні діагностичні системи, а саме: ультразвукова система Aplio 500 та ультразвукова система CX50 з набором необхідних датчиків. Також на потреби пацієнтів медзакладу Фонд закупив 10 смарттелевізорів та 13 багатофункціональних пристроїв.

“Наш Центр проводить дуже велику кількість операцій та малоінвазивних інтервенційних втручань на серці та судинах пацієнтів. Щорічно ми консультуємо 25 тисяч хворих кардіологічного профілю, проводимо відкриті операції на серці майже у 2 тисяч осіб. Все це вимагає багато високоспеціалізованої апаратури. Ми дуже вдячні Фонду Вадима Столара за можливість отримати таку висококласну апаратуру, яка покращить рівень діагностики та надання медичної допомоги всім нашим пацієнтам” , – заявив співробітник Центру, лікар-кардіолог Євген Марушко.