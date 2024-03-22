ЗСУ: Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, йдеться про терор
Росія не створює наступальних угруповань біля Сумської області, удари наносяться по цивільному населенню, щоб залякати людей, повідомляє Українська правда.
Ппро це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угруповань на цьому напрямку противник не створює, удари наносяться по цивільному населенню, щоб максимально залякати людей і зробити паніку".
Він зазначив, що йдеться про звичайний терор, по-іншому росіяни не вміють.
За його словами, Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє війську РФ завдавати потужних авіаударів.
Щойно така перевага з'явиться, "ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів".
Павлюк зауважив, що наші партнери також працюють над цим.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський у вівторок у вечірньому зведенні відзначив удари РФ по прикордонню Сумщини – тільки з початку березня російська авіація скинула майже 200 керованих бомб.
- Очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ризиків прориву кордону в Сумській області, де збільшилась кількість російських обстрілів, немає.