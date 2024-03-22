Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Запоріжжю кількість поранених збільшилася до 29 осіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як повідомили рятувальники, станом на 21:50, внаслідок ракетних ударів у м. Запоріжжя кількість постраждалих осіб збільшилась до 29. Відомо, що двоє з них - діти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 3 загиблих. Через удар по приватному сектору загинули батько та донька - 35-річний чоловік та 8-річна дівчинка. Ще один загиблий - 62-річний водій тролейбуса, який їхав греблею ГЕС.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака стала однією з наймасштабніших.

Частина ракет вдарила по Запоріжжю. Ворог цілився по об'єктах цивільної інфраструктури.

Згідно з останніми даними, було відомо про 14 поранених і одного загиблого в місті.