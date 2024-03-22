Росія запустила ударні безпілотники на територію України (Оновлено)
Повітряні сили ЗСУ ввечері 22 березня повідомили, що російська армія запустила ударні БпЛА на територію України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.
Про загрозу повідомили в Харківській, Сумській та Полтавській областях.
О 23:12 військові попередили, що групи БпЛА рухаються через Сумщину, Полтавщину, південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини.
Також повітряники повідомляють про два борти Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22.
О 23:39 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кременчуці на Полтавщині пролунали звуки вибухів.
О 23:44 повідомили про відбій загрози по Ту-22м3.