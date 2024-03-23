ОВА: На Харківщині залишаються без світла до 275 тисяч абонентів

У Харкові та області без світла залишаються 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові та області відновили постачання електроенергії до більшості споживачів.

Ще вчора, 22 березня Олег Синєгубов повідомляв, що Харків був фактично повністю без світла.

Сьогодні було відновлено постачання електроенергії до 440 тис споживачів. При цьому, без світла залишаються 275 тис абонентів.

Нагадаємо:

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго".