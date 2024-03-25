Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зросла (Оновлено)
У Києві внаслідок ракетної атаки вдень 25 березня відомо про дев'ятьох постраждалих. Раніше повідомлялося про п'ятьох поранених.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували", – йдеться в повідомленні.
Раніше Кличко повідомляв про чотирьох постраждалих, зокрема 16-річну дівчину, яку госпіталізували.
Оновлено. У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих у Печерському районі Києва зросла до 9 людей, двоє із них госпіталізовано.