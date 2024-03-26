Імпорт електроенергії рекордно зріс, попри удар по енергосистемі

Україна сьогодні імпортує понад 18 600 МВт-год електроенергії, це найбільший показник з початку року. Посилаючись на пресслужбу Міністерства енергетики в ранковому зведенні, повідомляє ЛігаБізнес.

Енергосистему продовжують відновлювати після найбільшого удару за весь час війни, що стався 22 березня.

Минулої доби за вказівками диспетчерів НЕК "Укренерго" застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях, а у пікові години – й у Хмельницькій області.

У Херсоні через потепління вирішили достроково завершити опалювальний сезон.

Харків теж учора оголосив про відключення теплопостачання, але там ситуація набагато складніша, місцева ТЕЦ-5 повністю зруйнована.