Україна отримала 880 млн доларів траншу від МВФ

Україна у вівторок, 26 березня, отримала четвертий транш від Міжнародного валютного фонду у рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Його розмір становить $880 млн, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми" , – написав Шмигаль у соцмережах.

Україна залучила вже близько $5,4 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд (11,6 млрд спеціальних прав запозичення).

"Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби Державного бюджету України – результат успішного третього перегляду програми EFF. Завдяки своєчасній підтримці ми спроможні й надалі зберігати фінансову стабільність в Україні. Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України" , — відреагував на отримання траншу міністр фінансів Сергій Марченко.

Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала від МВФ відразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року, другий транш у розмірі $890 млн – наприкінці червня. У грудні МВФ схвалив Україні третій транш у рамках кредитної програми, його розмір становив $900 млн.