Секретар Радбезу РФ продовжує звинувачувати Україну в теракті у Підмосков'ї

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев після того, як лідер Кремля Володимир Путін звинуватив у вчиненні стрілянини в "Крокус сіті холі" "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", заявив, що за терактом 22 березня стоїть Україна, а не ІДІЛ, повідомляє Українська правда.

Патрушева запитали, чи стоять за терактом Україна чи ІДІЛ. "Звичайно Україна", – відповів він.

Водночас прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков сказав, що говорити про це неможливо, поки триває слідство.

"Президент (правитель РФ Володимир Путін – ред.) говорив, що, за наявними деякими даними, попередніми даними, ну, ви перечитайте ще раз слова президента. Що саме (за зв'язок - ред.), природно, на цій стадії говорити неможливо (зв’язок з Україною – ред.). І коли слідство вважатиме це доцільним і можливим, природно, інформація буде надана" , - сказав він.

Також директор ФСБ Бортніков бездоказово заявив, що теракт у "Крокусі" готували радикальні ісламісти, а сприяли їм начебто спецслужби України, хоча й уточнив, що замовники нападу поки не встановлені.

Він також почав переконувати у тому, що терористи збиралися втекти в Україну, а російські спецслужби РФ "зробили все, щоб цього не сталося".

"Те, що вони (терористи - ред.) збиралися туди (в Україну - ред.), і на них там чекали - це факт" , - сказав Бортніков.

Перед цим Кремлівський лідер Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення очільника Росії Володимира Путіна у причетності України до теракту в Підмосков’ї. За словами Зеленського, в Путіна всі терористи, окрім нього самого.