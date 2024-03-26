У ДТЕК оцінили, скільки часу знадобиться на відновлення енергетики після ударів РФ

В результаті російських ударів по інфраструктурі України було пошкоджено 50% генеруючих потужностей. Наразі вони не працюють, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, найбільш важка ситуація зараз у Харківській області. Там найбільша кількість домівок перебуває без світла. Що стосується Одеської області то там діють графіки стабілізаційних відключень.

Жителів Криворізького району, що у Дніпропетровській області, просять розумно споживати електроенергію. Це необхідно для того, щоб пройти важкий період без відключень.

Через постійні обстріли багато відключень відбувається у Донецькій, Сумській та Херсонській областях.

"Пошкодження дуже серйозні. Енергетики всієї України працюють над відновленням, яке може зайняти місяці і навіть більше", - заявив Сахарук.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

За словами харківського голови, на третій день після атаки росіян світло повернули 40% споживачам.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, в області діє графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, в ДТЕК зазначили, що вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго". Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Учора стало відомо, що у Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії. Крім того, у Харкові та області з 25 березня до кінця місяця вводять графіки погодинних відключень світла.