Армія оборони Ізраїлю ліквідувала заступника командувача військового крила ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю авіаударом ліквідувала заступника командувача військового крила ХАМАСу Марвана Іссу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що це офіційне підтвердження ліквідації бойовика внаслідок ізраїльського авіаудару, завданого в центральній частині Сектора Газа на початку цього місяця.

За словами Хагарі, разом з Іссою внаслідок удару 10 березня в Нусейраті було вбито старшого командира ХАМАСу Газі Абу Тамаа.

Раніше США оголосили, що Ісса загинув унаслідок удару, хоча тоді Ізраїль заявив, що все ще оцінює результати бомбардування.

Війна Ізраїлю з ХАМАС та мирні переговори

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС масштабно атакували Ізраїль з території Сектору Газа. У перші дні атаки терористи вбили 1200 осіб та викрали близько 253 ізраїльтян та іноземців.

У відповідь на вторгнення, наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала наземну військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа, що триває досі. Від масштабних бойових дій та обстрілів у регіоні загинули тисячі цивільних жителів.

Минулого тижня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню. Адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в регіоні.

25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.