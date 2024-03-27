Україна та Швеція планують почати переговори про безпекову угоду – ОП

Україна та Швеція вважають, що потрібно "якнайшвидше" розпочати перемовини про укладення двосторонньої угоди про співпрацю в безпековій сфері. Про це йшлося у розмові заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви з радником із питань національної безпеки Швеції Генріком Ландерхольмом, повідомляє Європейська правда.

Жовква та Ландерхольмг обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні з огляду на нещодавні масовані удари по цивільній та критичній інфраструктурі з боку Російської Федерації, зокрема балістичними ракетами.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо укладення двосторонньої угоди між Україною та Королівством Швеція про співпрацю в безпековій сфері та погодилися з необхідністю якнайшвидшого початку переговорного процесу між командами двох країн" , – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Швеція нещодавно стала 32 членом НАТО та підтримує євроатлантичні прагнення України.

Нагадаємо, протягом березня Україна почала перемовини про двосторонню безпекову угоду з Латвією, Естонією, Грецією, Іспанією.

Вже підписані угоди з низкою країн – Британією, Францією, Німеччиною, Канадою, Нідерландами, Італією, Данією.