Instagram та Threads дозволили користувачам обмежити політичний контент

Компанія-власник Facebook та Instagram - Meta Platforms - оголосила, що користувачі Instagram та Threads тепер можуть обмежити політичний контент у своїх стрічках за допомогою нової функції, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що функція ввімкнена у налаштуваннях облікового запису "Налаштування вмісту" в Instagram. Звідти за замовчуванням увімкнено "Обмежити політичний вміст від людей, на яких ви не стежите". Налаштування також застосовується до Threads, оскільки ця програма ділиться своєю системою облікових записів з Instagram.

Якщо користувачі вирішать скористатися цією функцією, вони бачитимуть менше політичних тем у своїй стрічці і рекомендованому контенті.

Однак це не означає, що політичний контент буде повністю відсутній, він все ще відображатиметься від акаунтів, на які користувачі підписані.

У Meta пояснили, що роблять цей крок, щоб забезпечити "позитивний досвід" для всіх користувачів і не допустити рекомендацій політичного контенту на фоні кризових ситуацій.