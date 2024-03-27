ЗМІ: У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Запоріжжі сьогодні вдень, 27 березня, пролунав вибух під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ударів із застосуванням ракетного озброєння, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Суспільне Запоріжжя".

Вибух у районі міста було чути близько 17:10.

Зазначимо, перед тим керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджував про фіксацію загрози ворожих ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 по області.

Повітряна тривога в регіоні була оголошена ще годину тому.

В ОВА тоді повідомляли про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Близько 17:15 було оголошено відбій повітряної тривоги по регіону.

Повітряні удари РФ по Україні

Нагадаємо, що війська РФ практично щодня завдають ударів по Україні. Окупанти активно застосовують "Шахеди", а також останнім часом все частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.

Зокрема, 21 березня після понад місячної перерви країна-агресор завдала масованого ракетного удару по Україні, що призвело до руйнувань у Києві. Вже наступного дня, 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Тоді під удар зокрема потрапила ДніпроГЕС у Запоріжжі. А в Харкові з того часу досі складна ситуація з електроенергією.

Крім того, 25 березня інтервенти атакували столицю України балістичними ракетами. Експерти схиляються до думки, що під час атаки на Київ росіяни застосували гіперзвукові ракети "Циркон". Але наразі цю інформацію офіційно не підтвердили.

Додамо, що у ЗСУ попереджають про загрозу точкових ударів по нашій країні. Як пояснювала керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, ворог вишукує способи яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО.

Сьогодні, 27 березня, вдень війська РФ завдали повітряних ударів по Миколаєву та Харкові. За останніми даними, у першому місті відомо про 8 поранених, а у другому - про 1 жертву та 16 поранених, серед яких є діти.