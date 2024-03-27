Кулеба пояснив, чому Україні якнайшвидше потрібні додаткові Patriot

Україні якнайшвидше потрібні додаткових систем ППО, зокрема Patriot, на тлі збільшення інтенсивності російських повітряних атак балістичними ракетами, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу для світових ЗМІ, повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба зазначив, що Росія посилила повітряний терор проти України та лише за тиждень з 18 по 24 березня запустила 190 ракет різних типів, 140 безпілотників "Шахед" та 700 керованих авіабомб по території нашої країни.

"Особливістю нинішніх російських атак є інтенсивне використання балістичних ракет, які можуть досягати цілей на надзвичайно високих швидкостях, залишаючи мало часу для людей, щоб знайти укриття, і спричиняючи значні руйнування”, - сказав міністр.

Глава МЗС також зазначив, що системами Patriot володіє низка країн світу. За його словами, ці системи можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни та закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

"Україна наразі є єдиною країною у світі, яка майже щодня зазнає балістичних ракетних атак. Patriot мають бути розміщені зараз тут, в Україні, щоб захищати реальні людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза дорівнює нулю", - наголосив Кулеба.

Він назвав три критично важливі результати, які принесе посилення української протиповітряної оборони:

"Перш за все, потужна українська протиповітряна оборона врятує тисячі людських життів, що саме по собі є головною метою. Patriot та інші подібні системи є оборонними за визначенням. Вони покликані захищати життя, а не забирати їх", - зазначив міністр.

По-друге, за його словами, сильна українська протиповітряна оборона заощадить значну кількість ресурсів для наших партнерів.

"Кожна територія, закрита Patriot, - це менше руйнувань критичної інфраструктури та менше коштів на відновлення; кожне місто, надійно захищене Patriot, - це тисячі українців, які повернуться з-за кордону, зміцнюючи українську економіку та зменшуючи її залежність від іноземної фінансової допомоги", - додав глава МЗС.

По-третє, як зазначив Кулеба, потужна протиповітряна оборона прикриє наші війська і дозволить їм переломити хід війни на користь України. Адже головною перевагою Росії на полі бою зараз є широке використання керованих авіаційних бомб.

"Ці бомби, які в середньому важать від 500 до 1500 кілограмів, дозволяють російським окупантам знищувати цілі ударів і просуватися вперед по руїнах. Єдиний спосіб протистояти цій варварській тактиці - збивати літаки, які скидають ці бомби, що вимагає достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони на фронті. Сильна протиповітряна оборона на передовій дозволила б нашим військам не тільки не втрачати позиції, але й змусити росіян відступати", - наголосив міністр.

ППО для України

Нагадаємо, союзники від початку повномасштабного вторгнення росіян надають Україні системи протиповітряної оборони.

Зокрема, нашим захисникам уже передали зенітні ракетні комплекси Patriot та SAMP-T, які можуть збивати балістичні та гіперзвукові ракети окупантів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ще десять систем Patriot від союзників могли б кардинально змінити ситуацію у війні.

Також нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем можливості щодо посилення систем ППО України.