Шмигаль доручив почати будівництво нового водогону до Миколаєва

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив невідкладно розпочати проєктування і будівництво водогону для забезпечення Миколаєва питною водою, повідомляє Економічна правда.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram за результатами за участю профільних міністрів та керівництва Миколаєва.

"Внаслідок постійних російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення та підриву росією Каховської ГЕС у Миколаєві виникла проблема з водопостачанням. Для її розв’язання уряд загалом виділив уже понад 1,3 млрд грн. Забезпечено подачу технічної води", - написав прем'єр.

За його словами, аби люди отримали доступ до питної води, розроблюється комплексне рішення, яке включає будівництво нового водогону.

"Було дано завдання підготувати відповідний проєкт у короткі терміни. Сьогодні під час наради розглянули пропозиції та визначили можливі джерела залучення коштів.

За результатами наради доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року, а також невідкладно розпочати проєктування і будівництво нового водогону для забезпечення міста питною водою", - резюмував Шмигаль.

До великої війни Миколаїв отримував воду з Дніпра. Проблема з водопостачанням у місті виникла внаслідок постійних обстрілів РФ на початку повномасштабного вторгнення та підриву Росією Каховської ГЕС.

"Зараз місто качає воду з річок, які течуть поряд. Ця вода має підвищений рівень солі через близькість до Чорного моря. Прісну воду потрібно набирати на вулиці зі свердловин чи точок опріснення", - пише liga.net.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заяв﻿﻿ив, що відновити постачання питної води у Миколаєві планують до кінця року.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів виділив ще 5,149 мільярда гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на будівництво магістральних водогонів у зв'язку зі знищенням Каховської ГЕС.

У лютому повідомлялось, що магістральний водогін на Дніпропетровщині, який має забезпечити водопостачання для міст, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС, вже на фінальній стадії готовності.

Фактично одразу після підриву росіянами Каховської ГЕС розпочались підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів.

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.