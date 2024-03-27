У Міноборони розповіли про плани ввести обов'язкову базову службу замість "строчки"

Оновлений законопроєкт про мобілізацію, що пропонує зміни порядку її проведення, передбачає введення базової військової служби замість строкової на різний термін у мирний та воєнні часи, і двох видів підготовки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві вказали на основні нововведення мобілізаційного законопроекту № 10449, зокрема щодо служби в армії та військову підготовку.

Зазначається, що пропонується з наступного року запровадження обов'язкової базової служби для молодих людей від 18 років замість "строчки".

Загалом же йдеться про мобілізаційний вік від 25 до 60 років.

"З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка" , - йдеться в заяві міністерства.

В прес-службі додають, що від її проходження в університетах звільняються деякі категорії громадян.

"Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний" , - передали в Міноборони.

Також пропонується, що громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. Крім того, українці з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку, тобто від 25 років.

Законопроект щодо мобілізації

Нагадаємо, наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Зазначимо, що новий законопроект уже пройшов перше читання в Раді. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту.

Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.