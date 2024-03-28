Шольц: Низка країн обговорюють можливості миру між Україною та РФ

Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією.﻿ Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він зазначив, що посередницькі ініціативи для припинення війни в Україні були завжди.

"Наприклад, одразу після початку війни Росія і Україна вели прямі переговори один з одним. Тоді переговори провалилися, тому що Росія використовувала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Потім стало відомо про масові вбивства в Бучі та Ірпені - неймовірні злочини російських збройних сил у сфері прав людини проти цивільного населення" , - заявив Шольц.

Він наголосив, що масові вбивства українців у Київській області позбавили переговори з Росією будь-якої основи.

"Деякий час по тому зернову угоду було обговорено, причому успішно. На жаль, (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін у якийсь момент знову скасував її" , - заявив він.

Канцлер також нагадав, що велися переговори про безпеку на Запорізькій атомній електростанції та обмін полоненими.

"Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість. Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська" , - підкреслив Шольц.

Підштовхування України до переговорів із РФ

За два роки повномасштабної російської агресії Україну вже кілька разів намагалися підштовхнути до переговорів із РФ. Новий етап підштовхування розпочався нещодавно. Зокрема, Китай відправляв до Росії, України та ЄС свого спецпредставника, який відповідає за "дипломатичне врегулювання".

Після зустрічі з українським президентом глава Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести "мирний" саміт за участю України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь у Глобальному саміті світу, ініційованому Україною.