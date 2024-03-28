Держдеп прокоментував публікацію про "гнів чиновників США на Макрона"

У Держдепі відповіли на запитання про нещодавню публікацію в ЗМІ, в якій йшлося, що заяви президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну розлютили американських посадовців.﻿ Про це під час брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

На запитання про реакцію Держдепу на відповідний матеріал Bloomberg, Міллер відповів: "Я не маю жодної реакції на цю публікацію".

"Але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти жодних військ в Україну" , – сказав він.

Представник Держдепу додав, що Макрон – це глава держави, яка є давнім союзником США.

"І ми продуктивно працюємо з ним над низкою питань, в тому числі над підтримкою України" , – зазначив Міллер.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну розлютили американських посадовців, які в приватних розмовах побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з РФ.

Попри суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.