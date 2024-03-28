У Міненерго пояснили, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію
Міністерство енергетики України на цей момент не розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Він зазначив, що тарифи на електроенергію минулого року підвищували як наслідок масштабних атак РФ на енергетику.
"Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, - спокійно, стабільно і без відключень", - заявив Галущенко.
Однак зараз, за його словами, говорити про підвищення зарано.
"Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки, - ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів", - додав Галущенко.
Повітряні удари РФ по Україні
Війська РФ практично щодня завдають ударів по Україні. Окупанти активно застосовують "Шахеди", а також останнім часом все частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.
Зокрема, 21 березня після понад місячної перерви країна-агресор завдала масованого ракетного удару по Україні, що призвело до руйнувань у Києві.
Вже наступного дня, 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Тоді під удар, зокрема, потрапила ДніпроГЕС у Запоріжжі. А в Харкові з того часу досі складна ситуація з електроенергією.