Виробництво бензину в РФ впало на понад 7% – Росстат

Після серії ударів по російськім нафтопереробним заводам, що паралізували роботу великих підприємств "Роснефти" і "Лукойлу", випуск автомобільного бензину в країні впав на 7,4%, повідомляє Економічна правда.

Згідно з даними Росстату, за тиждень, який завершився 24 березня, випуск автомобільного бензину в країні впав на 7,4% і становив 754,6 тис. тонн.

"Тижнем раніше в Росії було вироблено 815,3 тис. тонн бензину, за тиждень з 4 по 10 березня - 838,9 тис. тонн. Таким чином, за три тижні економіка втратила 10,1% виробництва бензину. Випуск дизельного пального за той самий період просів на 3,9%, до 1,648 млн тонн" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, загрозу дефіциту палива Росія почала переговори з Білоруссю про імпорт бензину. Загалом наразі простоюють 14% потужностей первинної переробки нафти на російських НПЗ, з них майже 10% припадає на заводи, які виробляють автобензин і дизпаливо для внутрішнього ринку.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тисяч барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.