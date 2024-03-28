Росіяни 10 разів атакували Нікопольщину, пошкоджено інфраструктуру

Нікопольський район на Дніпропетровщині за 28 березня пережив 10 ворожих атак з артилерії та дронів, постраждала інфраструктура, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"10 ворожих атак за день пережила Нікопольщина. На населені пункти району росіяни скерували п’ять дронів-камікадзе. Стільки ж разів вдарили з артилерії".

У Марганецькій громаді пошкоджені ліцей і дитячий майданчик. Зачепило оселю, 2 господарські споруди, енергетичне обладнання та лінію електропередач.

Також вибухи були у Мирівській і Покровській сільській громадах.

У Нікополі росіяни пошкодили комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. А ще – 3 приватні будинки, гараж. Снарядами потрощено 2 господарські споруди, 1 – знищена. Наслідки ще одного обстрілу з'ясовують.

Всюди обійшлось без загиблих та постраждалих.