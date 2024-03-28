Зеленський назвав три умови для завершення війни з Росією

Війна з Росією не зупиниться, доки Україна не буде сильною. Для цього нашим захисникам потрібні далекобійні ракети, артилерія та системи протиповітряної оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю CBS News заявив президент України Володимир Зеленський.

"Допоки триватиме війна? У даній ситуації, допоки Україна не буде сильною. Україна ще не така сильна, якою може бути. Нам потрібно дати можливість діяти на полі бою", - наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що для цього Україні необхідні, по-перше, системи Patriot, які можуть надати США, - вони допоможуть розблокувати небо. По-друге, нашій країні потрібен паритет в артилерії після того, як українські захисники підуть вперед. І третьою умовою є далекобійні ракети.

"Якщо Росія знає, що їй на голову може прилетіти дрон, вона менше стріляє. Якщо вона знатиме, що в Україні є ракети, настільки ж далекобійні як їх Х або "Кинджали", то вони менше стрілятимуть і по людях, і по енергетиці, тому що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) буде боятися за те, що люди винесуть його з Кремля", - додав глава держави.

Допомога Україні

Нагадаємо, країни Заходу продовжують постачання озброєння Україні для того, щоб допомогти їй у захисті від повномасштабного вторгнення росіян.

Наразі головними потребами для українських захисників є протиповітряна оборона та артилерійські снаряди.

Зокрема, питання ППО стало ще актуальнішим, оскільки окупанти посилили ракетні удари по Україні. За останні кілька днів ворог провів кілька масованих обстрілів.

Для атак окупанти використовували балістичні ракети. Україна має лише кілька ЗРК, які здатні збивати такі цілі. Один із них - Patriot.

27 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів нашої країни передати нові системи Patriot. Він нагадав, що їхнє головне призначення - захищати життя.