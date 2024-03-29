"Допомога потрібна негайно" – посол США про нічну атаку РФ

Посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на нову атаку Росії на Україну з ракетами та ударними дронами. Про це вона написала в Twitter (X), повідомляє Європейська правда.

Брінк наголосила на необхідності якнайшвидше надати Україні необхідну допомогу на тлі масованих російських ударів.

"Всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України... Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей тривають безконтрольно. Наша допомога потрібна зараз" , - наголосила вона.

Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БПЛА у кількох напрямках одразу. Близько 4:00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала всю ніч.