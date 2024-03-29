Прем'єр Румунії відреагував на падіння безпілотника на території країни

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку сказав, що спілкувався з міністром оборони з приводу падіння дрона на румунській території біля кордону з Україною та що його походження ще має підтвердити розслідування, повідомляє Європейська правда.

Чолаку розповів, що спілкувався з приводу інциденту з міністром оборони Румунії.

"Це не перший такий випадок, і я хотів би, що б він був останнім. Поки постраждалих немає. Повторюся, ми сподіваємося, що таких випадків було якомога менше і щоб ми їх уникали, наскільки це можливо" , – прокоментував прем’єр.

На запитання, чи це був російський ударний дрон, Чолаку закликав почекати результати розслідування.

Він додав, що кадри з місця свідчать, що вибуху внаслідок падіння не було і навіть якби безпілотник впав іншому місці, він не завдав би значної шкоди.

Нагадаємо, раніше у п’ятницю Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.

Елементи ймовірного безпілотника знайшли на сільськогосподарських угіддях на острові Велика Бреїла.