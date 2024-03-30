ОВА: На Херсонщині та Донеччині є загиблі й поранені через атаки РФ
Російські окупанти 29 березня вбили та поранили декількох цивільних внаслідок обстрілів Херсонської та Донецької областей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Херсонська ОВА, Донецька ОВА.
За добу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки.
Також були зафіксовані влучання в стільникову вежу та складське приміщення.
Через російську агресію в області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
На Донеччині росіяни вбили жителя Максимільянівки.
Кількість загиблих в області, без урахування Маріуполя та Волновахи, зросла до 1896 цивільних.