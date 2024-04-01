ISW: РФ створює інформаційні умови для ескалації проти країн НАТО

Кремль продовжує створювати інформаційні умови для виправдання можливої ескалації РФ проти країн НАТО в майбутньому, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Кремль продовжує зусилля щодо забезпечення виконання російських федеральних законів у пострадянських країнах, де Росія не має правової юрисдикції, йдеться у звіті.

Вчора, 31 березня, генпрокурор РФ Ігор Краснов заявив, що Росія всупереч міжнародному праву продовжуватиме відстоювати своє право застосовувати закони РФ до посадових осіб НАТО та пострадянських держав за їхні дії, вчинені на території власних країн, де російські суди не мають юрисдикції, а отже таке переслідування є "нереалістичним".

Раніше МВС РФ оголосило в розшук кількох чиновників з країн-членів НАТО за звинуваченням у порушенні ними різних російських законів у власних країнах.

ISW вважає, що спроби Кремля застосувати свої федеральні закони щодо офіційних осіб НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держав і є частиною зусиль Росії створити інформаційні умови на виправдання можливої ескалації проти країн НАТО в майбутньому.

У лютого російські ЗМІ повідомили, що в РФ оголосили у розшук десятки посадових осіб урядів країн-членів НАТО та Європейського Союзу за нібито осквернення та знищення пам'ятників радянським воїнам.