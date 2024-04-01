Розвідка Британії оцінила вплив санкцій на постачання оборонки РФ

Розвідка Великої Британії розповіла, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості.﻿ Про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони, повідомляє Європейська правда.

У відомстві зазначили, що ізоляція РФ обмежує кількість країн, з якими вона може вести пряму торгівлю, що збільшує час та вартість для товарів, які раніше вона могла купувати вільно.

Дослідження Інституту економіки країн з перехідною економікою Банку Фінляндії свідчить, що треті країни стягують цінові надбавки в розмірі понад 60% за експорт певних санкційних товарів, що постачаються до Росії, йдеться в огляді.

"Хоча РФ збільшила виробництво боєприпасів... вплив санкцій, найімовірніше, найбільше позначився на все більш досконалих та складних російських системах, виробництво та розробка яких майже напевно має підвищену залежність від іноземних компонентів і технологій" , – зазначають аналітики.

За словами розвідки, санкції, ймовірно, продовжують порушувати як попит, так і пропозицію російського озброєння, а також суттєво ускладнюють механізми платежів до Росії.

"Це майже напевно сприяло значному скороченню російського експорту озброєнь та збільшенню затримок у поставках, зокрема деяким з найважливіших клієнтів, що залишилися" , – йдеться в огляді.

Міноборони Британії посилається на дані Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, частка РФ у світовому ринку озброєнь скоротилася до 11% у період з 2019 по 2023 рік порівняно з 21% у період з 2013 по 2018 роки.

Раніше розвідка Великої Британії розповіла, що Росія намагається захистити свої об’єкти в порту Новоросійська від атак з боку України.

Перед цим вона повідомила, що РФ в останні тижні досягла незначного прогресу на фронті, але зберігає кількісну перевагу і здатна поглинати втрати.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка аналізувала удари Військово-повітряних сил України по Севастополю 24 березня 2024 року, однією з цілей яких був центр зв'язку Чорноморського флоту РФ.