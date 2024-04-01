В окупованому Старобільську підірвали авто з колаборантом: він помер на місці
В окупованому Старобільську Луганської області підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки. Він помер на місці, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє видання "РИА Новости".
Повідомляється, що Чайка був "заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР".
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чайка був депутатом Старобільської районної адміністрації. Після 24 лютого 2022 року він добровільно перейшов на бік окупантів. Був призначений "радником голови адміністрації Старобільського району так званої ЛНР.
Брав участь у створенні нових окупаційних органів. Один з організаторів "відкриття" у Старобільську підконтрольних РФ "таможенного поста" та місцевого підрозділу "МВД ЛНР".
У 2023 році СБУ оголосила підозру в колабораційній діяльності.