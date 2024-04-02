Безпілотники атакували Татарстан: там росіяни збирають "Шахеди"

Уперше з початку війни Татарстан опинився під атакою безпілотників. Зокрема, було пошкоджено підприємство. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash з посиланням на очевидців, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Уперше від початку "СВО" (так росіяни називають війну проти України, - ред.) дрони атакували Татарстан - два БПЛА прилетіли до заводів у Єлабузі та Нижньокамську" , - ідеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони "Алабуга", яка розташована під містом.

Нібито внаслідок атаки постраждали завод і гуртожиток. Попередньо, є постраждалі.

Зазначимо, що відстань від кордону України до Єлабуги по трасі становить 1593 км, а по прямій - 1237 км.

Раніше представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що в місті Єлабуга росіяни розгорнули щонайменше дві лінії виробництва дронів-камікадзе "Шахед".