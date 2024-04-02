Україна почала закачувати газ у сховища – "Нафтогаз"

"Група Нафтогаз" розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023/2024 рр. було відібрано 8.5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6.7 млрд куб. м.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Нафтогазу".

"Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону" , — зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.