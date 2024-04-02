СБУ затримала агентку ФСБ, шпигунила за бойовою авіацією та ППО

Правоохоронці затримали російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.﻿ З посиланням на СБУ, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку було викрито на початку цього року" , - зазначають у відомстві.

Зловмисниця намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу.

Також вона відслідковувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

У разі виявлення "потрібних" об’єктів зловмисниця мала зафіксувати їх геолокації на електронних картах і "прозвітувати" до ФСБ.

"Отриману розвідінформацію агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по "цілях" із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed" , - йдеться в повідомленні.

Російську агентку було вчасно викрито. Місцева жителька виявилась ідеологічною прихильницею рашизму". У жовні 2023 року жінка потрапила у поле зору ФСБ через свою подругу - ще одну учасницю ворожої групи, яка наразі перебуває під вартою.

Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити та приховано зафіксувати військову інфраструктуру.

Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її листувань з агресором.

Затриманій повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.