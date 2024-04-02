Close button

7 з 10 авто – кросовери. Що купували на українському ринку в березні

7 з 10 авто – кросовери. Що купували на українському ринку в березні
Фото: Benespit

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

До топ-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап. За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків. 

Десятка бестселерів березня 2024 року:

  1. Renault Duster - 920 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 415 од.;
  3. KIA Sportage - 223 од.;
  4. Peugeot Landtrek - 216 од.;
  5. Volkswagen ID.4 - 207 од.;
  6. Hyundai Tucson - 185 од.;
  7. Mazda CX5 - 172 од.; 
  8. Toyota Land Cruiser Prado - 160 од.;
  9. Skoda Octavia - 159 од.;
  10. BYD Song Plus - 117 од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics