7 з 10 авто – кросовери. Що купували на українському ринку в березні

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

До топ-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап. За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.

Десятка бестселерів березня 2024 року: