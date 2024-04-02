НАБУ затримало екс-радника ОП за розпил бюджету "Укрзалізниці"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили про викриття організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану, повідомляє Дзеркало тижня.

Правоохоронні органи не називають імені підозрюваного, проте керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у коментарі DT.UA підтвердив, що йдеться про колишнього начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артема Шило.

За даними слідства, члени групи організували її ще 2021 року з метою контролю над грошима АТ «Укрзалізниця».

Далі протягом червня – грудня 2022 року керівник групи через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечив обрання заздалегідь визначеної компанії постачальником силових трансформаторів, які закупилися за завищеними цінами. Пропозиції інших учасників закупівлі з вигіднішими ціновими умовами відхилили, використавши лист «Про загрози державній безпеці».

У НАБУ зазначили, що компанію-переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв'язки з РФ, проте керівник організованої групи навмисне проігнорував цей факт.

Цей переможець через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав їх «Укрзалізниці» за збільшеною майже вдвічі ціною.

"Встановлено, що самі трансформатори закуповувалися через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродувалися "Укрзалізниці" за вдвічі завищеною ціною" , - зазначають в антикорупційній прокуратурі.

Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Також суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Їхні дії попередньо кваліфікували за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Артема Шила нещодавно було звільнено з посади начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. За даними видання, ініціатором відставки був президент Володимир Зеленський. Зокрема, з його ім'ям пов'язують лібералізацію режиму утримання у СІЗО Ігоря Коломойського та тиск на бізнес.

У розслідуванні Лесі Іванової для Bihus.Info говорилося, що Артем Шило за десять років на держслужбі накопичив майна майже на $4 млн. Його також називали близьким до заступника керівника офісу президента України Олега Татарова і тих, хто «стежить за залізницею». Крім того, саме із Шилом пов'язують появу в Україні російського букмекера 1xBet.

Артем Шило працював у СБУ з 2012. 2021 року він звільнився зі служби. Згідно з офіційними даними Артем Вікторович Шило у лютому 2022 року відкрив та у липні закрив у Харкові ФОП, зареєстрований для діяльності у сфері права та інформатизації. Паралельно у квітні 2022 року він заснував у Києві юридичне ТОВ «Пріккер», директором якого є батько Віктор Шило. Повернувся до СБУ одразу після того, як його очолив Василь Малюк після звільнення Івана Баканова.