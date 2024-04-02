Британська розвідка показала, як РФ намагається замаскувати літаки від ударів ЗСУ
Розвідка Великої Британії викрила невдалі спроби Росії замаскувати свої військові об'єкти, щоб заплутати спроби України їх уразити, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 2 квітня.
Відомство опублікувало супутниковий знімок, де можна побачити, як на аеродромі Кіровське в окупованому Криму намалювали силуети винищувачів, та попри це на місце зображення все одно приземляються вертольоти, що повністю підриває спробу обману.
"Це також демонструє справжній порядок у бойових лавах або чисельність літаків на цій авіабазі, яку РФ, ймовірно, намагається приховати від української розвідки", – не приховує іронії розвідка Британії.
За даними відомства, такі малюнки також помітили ще на щонайменше 12 російських авіабазах, що демонструє ступінь занепокоєння РФ майбутніми українськими ударами та їхню здатність їх відбити.