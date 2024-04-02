ЗМІ: У НАТО пропонують створити фонд для України у розмірі 100 млрд доларів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел.

За словами співрозмовника агентства, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела.

З верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

У НАТО і Білому домі не відповіли на запити щодо коментаря.

Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми Альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняти як втягування в ширшу війну з Росією, на більш активну допомогу Україні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський збирав на нараду ключових урядовців, відповідальних за міжнародні відносини й оборону, для обговорення цілей у співпраці з НАТО протягом цього року.