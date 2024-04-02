У Дніпрі оприлюднили відео наслідків російського удару по місту

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак опублікував відео наслідків ракетного удару по Дніпру з боку росіян, внаслідок якого 2 квітня постраждали 18 людей включно з дітьми, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Лисак у Telegram.

За словами очільника ОВА, своєю атакою росіяни потрощили дитячий садочок і коледж, в якому понад 40 років виховували "справжніх зірок спорту".

"Звідси вийшли відомі на світовій арені спортсмени Ярослава Магучіх, Михайло Кохан, Анна Рижикова та Денис Кесіль. Ті, які цього року представлятимуть країну на Олімпійських іграх".

У Дніпрі опублікували відео наслідків російського удару по місту pic.twitter.com/fxYrgNjWG5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 2, 2024

Лисак зауважив, що під час вибуху у коледжі були хлопці та дівчата, і добре, що вони дотрималися правил безпеки та спустилися в укриття.

Що передувало:

У вівторок вдень російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Постраждали 18 людей. П’ятеро дітей госпіталізовані. Також зазнали руйнувань дитячий садочок, коледж та підприємство.