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В Україні через шквальний вітер без світла залишилось 276 населених пунктів

В Україні через шквальний вітер без світла залишилось 276 населених пунктів
Фото: Київська ОВА

Станом на вечір 2 квітня в Україні через шквальний вітер без світла залишились 276 населених пунктів. Найбільше знеструмлень – на Київщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міністерство енергетики України.

На Київщині без світла залишилось близько 34,2 тисячі споживачів у 120 населених пунктах. На Хмельниччині без напруги залишався 61 населений пункт, загалом – понад 9,4 тисячі абонентів.

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Фото - Київська ОВА

На Закарпатті через негоду – без живлення 42 населені пункти. Там сильний вітер залишив без світла майже 10 тисяч споживачів.

На Житомирщині знеструмлено 32 населених пункти, на Дніпропетровщині – 21.

У міністерстві енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі споживачів.

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