У Сумах пролунав вибух після пусків російських авіабомб

Мешканці Сум сьогодні, 2 квітня, увечері почули вибух. У Сумській області було оголошено повітряну тривогу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Місцева влада поки не розкриває подробиці вибуху і не називає причин.

При цьому Повітряні сили до вибуху попереджали, що в Сумській області фіксують пуски російських керованих авіаційних бомб.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, у березні російські окупанти значно посилили обстріл Сумської області. Станом на 18 березня в регіоні фіксували від 70 до 100 обстрілів на добу.

Як зазначав представник ОК "Північ" Вадим Мисник, для ударів ворог використовує весь наявний арсенал зброї - від артилерії, мінометів, гармат, РСЗВ і до авіаційних засобів.

При цьому, за словами командира Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, на тлі таких обстрілів росіяни не створювали наступальних угруповань біля кордону.

Зазначимо, нещодавно окупанти вперше вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою. Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, такий боєприпас може долетіти до будь-якого району міста.